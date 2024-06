Editorial: Boas notícias na segurança

Na última semana, o jornal O Município publicou duas notícias de destaque na área de segurança pública, as quais trazem uma ideia da seriedade com que o tema é tratado em nossa cidade.

A primeira delas tratou da queda no número de mortes no trânsito no primeiro semestre deste ano. As fatalidades foram 33% menores do que no mesmo período de 2023.

De acordo com o comandante da Polícia Militar de Brusque, tenente-coronel Pedro Machado, a redução no número de acidentes fatais é fruto da intensificação nas ações no trânsito. Programas como a ‘Transitolândia’, blitzes educacionais, fiscalização de veículos em maus estado de conservação e blitz da ‘Lei Seca’ são citados como exemplos.

Essa redução é ainda mais significativa se considerarmos o aumento da frota de veículos, que em Brusque é de 3 mil novos emplacamentos por ano, em média.

Porém, há um ponto de atenção: motociclistas continuam sendo as principais vítimas. Das seis mortes registradas neste semestre, cinco foram de condutores de motos. No ano passado, seis das nove mortes no primeiro semestre foram de motociclistas.

O que se vê no trânsito do comportamento dos motociclistas corresponde ao número de mortes. Há manobras arriscadas, desrespeito à sinalização e ao limite de velocidade, e isso deve ser tratado com atenção pelas autoridades, no sentido de coibir atitudes que colocam em risco os condutores. Com isso, talvez os indicadores pudessem ser melhores ainda.

A segunda boa notícia da semana foi o fato de Brusque figurar novamente na lista dos municípios com menor quantidade de homicídios, entre os que têm mais de 100 mil habitantes.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou o Atlas da Violência 2024, e a cidade aparece como o quinto município com menor taxa de homicídios entre as 319 cidades brasileiras dessa faixa populacional.

O delegado regional de Brusque, Fernando de Faveri, enfatiza que além do município “ostentar” a quinta posição no ranking, todos os casos são solucionados. Ou seja, todos aqueles que matam são identificados, processados, condenados e presos.

Ambas as estatísticas mostram que há há uma atenção das forças de segurança para reduzir as fatalidades, incluindo as polícias Civil e Militar e o poder Judiciário, o qual, por meio do juiz Edemar Leopoldo Schlosser, atua para punir os culpados por crimes graves

Mas isso também é reflexo de uma sociedade que apoia e participa da estruturação da segurança pública, por meio de conselhos e convênios de financiamento para equipar adequadamente as polícias.

Além disso, há um monitoramento muito grande da cidade, por meio de uma rede de câmeras, que permite observar veículos suspeitos e o fluxo de pessoas, servindo tanto para coibir quanto para elucidar os crimes.

Dessa forma, tanto a queda nas mortes no trânsito quanto o baixo número de homicídios são resultado de um conjunto de ações de nossas polícias, que mesmo com o efetivo defasado, são altamente eficientes

O jornal parabeniza, portanto, todos os envolvidos, que contribuem para que Brusque tenha um ambiente propício para a sociedade se desenvolver com segurança e tranquilidade.