ARTIGO – O ano do reencontro

O ano de 2023 está terminando e, com ele, o período que costumo chamar de reencontro. Reencontro das pessoas, das famílias, dos colegas de trabalho, do convívio nas cidades, nas praças e nos espaços públicos, depois da trágica pandemia que se abateu sobre o país e o mundo.

No Tribunal de Contas catarinense, 2023 foi o ano do reencontro e também da reconexão. Reencontro dos servidores e das servidoras que, com seu trabalho, fazem do TCE-SC referência para o Brasil. E reconexão da Corte de Contas com a sociedade catarinense.

Desde os primeiros meses do ano que finda, o Tribunal procurou estar o mais perto possível das pessoas e dos gestores públicos. Para além de cumprir suas funções constitucionais de fiscalização e punição quando necessário, o TCE-SC dialogou, interagiu, capacitou, formou e, principalmente, defendeu os interesses da coletividade na busca pela eficiente execução de políticas públicas.

Políticas estas que têm reflexo direto na qualidade de vida das pessoas e no bem-estar da nossa gente, principalmente daqueles que mais precisam: os excluídos, os “invisíveis”, os que necessitam da mão do Estado para prover sua subsistência e de sua família.

Buscamos, na tecnologia, na inovação e na inteligência artificial, instrumentos para tornar nossa atuação ainda mais abrangente e eficaz; expandimos o quadro de servidores para dar mais celeridade e produtividade ao trabalho; ampliamos os canais com a sociedade e com os gestores, pois acreditamos que o diálogo é a mais eficiente ferramenta para se atingir o consenso.

Em 2024, vamos continuar trabalhando com a mesma intensidade e com o mesmo comprometimento, sempre imbuídos do propósito de fazer mais e melhor por quem vive em Santa Catarina. Que o Ano Novo seja repleto de paz, harmonia, conquistas e realizações. É o que nós, do TCE-SC, desejamos a você e a sua família.