PRF inicia Operação Natal 2023 nesta sexta-feira; veja restrições e orientações

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Santa Catarina inicia a meia-noite desta sexta-feira, 22, a Operação Natal 2023, que termina às 23h59 do dia 25. A operação faz parte da Operação Rodovida, maior ação anual de enfrentamento à violência no trânsito e que também abrange as festas de final de ano e Carnaval.

Durante quatro dias, haverá intensa fiscalização com o objetivo de reduzir as estatísticas de acidentes e preservar vidas nas rodovias federais.

Entre as ações previstas, destaca-se o enfrentamento à embriaguez ao volante, controle da velocidade, fiscalização de ultrapassagens proibidas, uso do cinto de segurança, dispositivos de retenção para crianças, uso de telefone celular, além de atividades de educação para o trânsito.

As fiscalizações serão desenvolvidas de forma integrada com órgãos municipais e polícias militares.

Durante a Operação Natal dos últimos três anos, as rodovias federais em Santa Catarina registraram os seguintes números:

Ocorrência 2020 2021 2022 Acidentes 72 97 91 Feridos 86 107 106 Mortos 03 05 04

*Para fins de comparação, são utilizados dados de 22 a 25/12

Restrição de Tráfego

Para aumentar a fluidez do trânsito e diminuir o risco de acidentes, haverá restrição de tráfego em pista simples para veículos de cargas excedentes, ou seja, que ultrapassam as dimensões máximas permitidas e que precisam de AET (Autorização Especial de Trânsito), nos seguintes dias e horários:

Sexta-feira, 22/12, das 16h00 às 22h00;

Sábado, 23/12, das 06h00 às 12h00;

Segunda-feira, 25/12, das 16h00 às 22h00.

Em Santa catarina, esta restrição vale apenas para os trechos de pista simples das BRs 116, 280, 282 e 470.

Recomendações aos viajantes

Planejamento: O motorista deve se informar sobre as distâncias que percorrerá, condições do tempo e de estrada, pontos de bloqueios parciais ou totais (que podem ocorrer em caso de chuvas fortes) pontos de parada, existência de postos de combustíveis e de restaurantes à beira da estrada. Não esquecer documentação pessoal e do veículo.

Revisão preventiva: Providenciar a checagem do automóvel. Pneus calibrados e em bom estado; motor revisado, com óleo e nível da água do radiador em dia. Verificar os equipamentos de porte obrigatório, principalmente pneu estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além dos limpadores de para-brisa e luzes do veículo.

Pausas para descanso: O condutor deve programar paradas a cada 3 horas. Quem se expõe há muitas horas dirigindo fica sujeito ao fenômeno da “hipnose rodoviária”, na qual se mantém de olhos abertos, mas sem percepção da realidade à sua volta. Ela vem acompanhada de sonolência, perda de reflexos e de força motora.

Período noturno: Evitar circular à noite por conta da redução da visibilidade. Viaje de dia, de preferência de manhã bem cedo, quando já há luz do sol, a temperatura está agradável e as rodovias estão com menos movimento.

Condições climáticas: Sob chuva ou cerração, imediatamente reduzir a velocidade e aumentar a distância em relação ao veículo que trafega à sua frente. Nestas condições o pavimento fica úmido e escorregadio, reduzindo a aderência dos pneus e elevando o risco de derrapagens e aquaplanagens após frenagens bruscas.

Em caso de acidente sem vítimas, com somente danos materiais e em que o veículo ainda possa seguir rodando com segurança, o envolvido pode optar por fazer o registro em casa, pela internet, chamado E-DAT (Declaração Eletrônica de Acidente de Trânsito). O documento tem valor legal, é reconhecido por outros órgãos e seguradoras.

