Assaltantes tentam roubar carro em estacionamento perto da Unifebe

A Polícia Militar foi acionada até um estacionamento em frente à Unifebe, no Santa Terezinha, nesta sexta-feira, 1, por volta de 21h20.

Uma estudante foi abordada por dois homens quando ia entrar no seu carro. Um deles estava com uma arma de fogo e anunciou o assalto. O outro ficou dentro de um Peugeot preto.

A vítima saiu correndo pela avenida Bepe Rosa, a Beira Rio, gritando por socorro. Pessoas que passavam por ali a socorreram.

Com isso, os bandidos desistiram do roubo e fugiram no outro carro. A PM fez rondas, mas ninguém foi preso até o momento.