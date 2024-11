6×1

Até ontem a proposta de emenda à Constituição (PEC) para acabar com a escala 6×1 de trabalho tinha, no Congresso Nacional, tinha 71 das 171 necessárias para prosperar. Nenhuma de deputados catarinenses, ainda. A autora da PEC é a deputada Érica Hilton (Psol-SP), para quem a jornada de seis dias de trabalho e um de descanso “é abusiva e compromete a saúde, o bem estar e as relações dos funcionários”. O texto inicial sugere que o limite de 44 horas de carga horária semanal seja reduzido para 36.

Bandidagem

Novo levantamento divulgado ontem pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, ligada ao Ministério da Justiça, revela que atuam nas prisões brasileiras, no momento, 80 facções criminosas organizadas, dentro de 1.760 pavilhões prisionais. Há até um ranking, liderado pela Bahia, onde atuam 21 facções. SC está em 9º lugar, com cinco.

Picanha

Na sua campanha para seu terceiro mandado presidencial, o então candidato Lula da Silva teria prometido que, se eleito, o consumidor brasileiro voltaria a ter condições de comer picanha. Sonho que ficou e está distante. A tal carne iguaria bovina, da marca Guidara, poderia ser encontrada, ontem, no supermercado Hippo, no Centro de Florianópolis, pelo valor de R$ 199,99 o quilo. Com desconto, estava sendo oferecida por R$ 159,99.

Megalomania imobiliária

Segue a megalomania imobiliária liderada por Balneário Camboriú: as três principais entidades empresariais de Chapecó (Associação Comercial e Industrial, Câmara de Dirigentes Lojistas e Sindicato do Comércio da Região), estão anunciando megaprojeto para redesenhar o horizonte arquitetônico da cidade. Orçado em R$ 750 milhões, e para ser executado em 10 anos, envolve uma construção de 236 metros de altura, com 64 pavimentos.

Ativismo 1

Tem razão o colunista Cláudio Humberto quando diz que a parcela lacradora da mídia brasileira se refere ao criminoso executado por seus desafetos do PCC , em São Paulo, como “empresário”. Sim, é uma forma sutil de desqualificar e até criminalizar quem empreende no Brasil.

Ativismo 2

O mesmo colunista informa que a rede Havan, do empresário brusquense Luciano Hang, cresceu 26,3% no terceiro trimestre deste ano. Nos nove primeiros meses de 2024, sua receita operacional bruta superou os R$11 bilhões.

Mais um

Da série “Mais uma”, de decisões “supremas” que representam um insulto ao brasileiro de bem e do bem: a Folha de S. Paulo” publicou ontem que decisões do insondável ministro Dias Toffoli, que anularam atos judiciais ou arquivaram ações sobre alvos da Operação Lava Jato, envolvem processos cujos pedidos iniciais de ressarcimento e danos ultrapassam R$ 17 bilhões. Valores estes pedidos nas denúncias apresentadas pelo Ministério Público. Com o tempo, parte deles acabou incorporada em acordos de delação e de leniência firmados por pessoas físicas e jurídicas que confessaram crimes e irregularidades.

Violência contra a mulher

O governador Jorginho Mello enviou para o Legislativo projeto de lei que altera a lei que instituiu o Fundo Estadual de Segurança Pública (Fesp-SC) para destinar no mínimo 5% das suas verbas para ações de enfrentamento da violência contra a mulher, além de atribuir a ele, governador, por meio de decreto, a nomeação dos membros do conselho responsável pela sua gestão.

Literatura de SC

Enquanto as duas principais universidades públicas de SC menosprezam a literatura do Estado, na Assembleia Legislativa, por iniciativa do deputado Napoleão Bernardes, tramita projeto que institui a Semana da Literatura Catarinense, no período que compreende o dia 15 de novembro, durante a qual será realizada a divulgação de obras literárias de autores e personalidades catarinenses.

Greve selvagem

Para ser legítima, a paralisação de funcionários deve seguir critérios, como aviso prévio ao empregador e apoio sindical, sob pena de ser considerada “greve selvagem”. Esse foi o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC), em decisão que validou a dispensa por justa causa de trabalhador que aderiu a movimento irregular contra a troca na gestão em empresa, no caso uma fundição em Nova Veneza, Sul do estado. O ex-funcionário tentou reverter a sua demissão para sem justa causa, o que asseguraria acesso a direitos como verbas rescisórias e habilitação no seguro-desemprego. Não levou.