Com 210 atletas em 27 modalidades, Brusque participa da 63ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), que será realizada de 12 a 23 de novembro, em Concórdia, no Oeste do estado. Em comparação com 2023, Brusque participa de quatro torneios a menos.

O município permanece na disputa de modalidades nas quais tem alguma ou muita tradição. Equipes que se destacam a nível estadual e nacional, como Brusque Basquete/KTO, Abel Moda Vôlei, Barateiro Havan Futsal e ABGR têm grandes chances de troféus e medalhas. No caso do vôlei, a Abel Moda prioriza a Superliga e, por conta de calendário e regulamento, deve utilizar um time alternativo.

Em 2022, na última edição concluída dos Jasc (a de 2023 foi cancelada pelas enchentes em Rio do Sul), Brusque conquistou cinco medalhas no boxe: três ouros, duas pratas e um bronze, sendo campeão geral. Contudo, a modalidade estava em exibição na época, sem contar pontos na classificação. Artes marciais como jiu jitsu e taekwondo renderam oito das 21 medalhas conquistadas naquela edição.

No ciclismo masculino, esporte no qual Brusque tem força, André Gohr e Guilherme Ribeiro conquistaram ouro no contrarrelógio e no BMX, respectivamente.

Uma novidade em 2024 é a primeira apresentação do basquete 3×3, que terá participação brusquense. O torneio não conta pontos nesta edição dos Jasc.

Brusque nos Jasc 2024

Atletismo (masc. e fem.)

Basquete 3×3 masculino (primeira apresentação)

Basquete masculino

Bocha rafa vollo feminino

Bolão 16 masculino

Bolão 23 feminino

Boxe masculino

Ciclismo (masc. e fem.)

Futebol feminino

Futsal feminino

Ginástica rítmica

Jiu jitsu (masc. e fem.)

Judô masculino

Natação (masc. e fem.)

Surf (masc. e fem.)

Taekwondo (masc. e fem.)

Tênis de mesa (masc. e fem.)

Tiro armas curtas

Vôlei de praia masculino

Vôlei feminino

Em negrito: modalidades com medalhas e/ou pontuação em 2022

Vôlei feminino

De 18 a 23 de novembro

Grupo A

Brusque

Caçador

Nova Trento

Palhoça

Basquete masculino

De 12 a 17 de novembro

Grupo B

Brusque

Jaraguá do Sul

Chapecó

Concórdia

Futsal feminino

De 18 a 23 de novembro

Grupo B

Brusque

Florianópolis

Videira

Concórdia

Ginástica rítmica

De 21 a 23 de novembro

Boxe

De 13 a 17 de novembro

Ciclismo masculino

De 14 a 19 de novembro

Bolão 16 masculino

Em 13 e 15 de novembro

Grupo C

Timbó

Brusque

São Bento do Sul

Concórdia

Taekwondo

De 17 a 19 de novembro

Jiu jitsu

De 19 a 21 de novembro

Ausências

Em relação à edição não finalizada de 2023, Brusque terá uma representação menor. Beach tennis, bolão 23 masculino, tiro armas longas, triatlo (feminino e masculino), vôlei de praia feminino e tênis masculino, que tinham participação brusquense em 2023, não terão em 2024.

Em relação a 2023, a novidade do município está nas competições de surf (feminino e masculino) e na de basquete 3×3 masculino, sendo que esta estreia como apresentação em 2023.

Medalhistas de 2022

Ouro

Márcio Cabral (boxe acima de 91 kg)

André Gohr (ciclismo contrarrelógio ind)

Douglas Henrique (boxe 91 kg)

Guilherme Ribeiro (ciclismo BMX)

Ezequiel Trajano (boxe 63 kg)

Prata

Basquete masculino

Fábio Henrique Dourado (boxe 57 kg)

Marcos Quirino (taekwondo poomsae)

Natália Beatriz de Souza (jiu jitsu pesado)

Bronze

Futsal feminino

Ginástica rítmica (conjunto 5 arcos)

Ginástica rítmica (conjunto 3 fitas 2 bolas)

Ginástica rítmica (por equipes)

Ginástica rítmica (conjunto geral)

Rodrigo de Souza Barni (jiu jitsu pesado)

Leandro Cabral (boxe 81 kg)

Francielli Itara Cândido (taekwondo kyorugi acima de 73 kg)

Naiara Natali Jungles (taekwondo kyorugi 46 kg)

Moriel Alexandre Moreira (taekwondo kyorugi 68 kg)

Luiz Henrique Schermak (taekwondo kyorugi 87 kg)

Lucas Heerdt Silveira (taekwondo kyorugi 58 kg)

Pontuações 2022

Boxe (1º)

Basquete masculino (2º) – 8

Ciclismo masculino (3º) – 5

Futsal feminino (3º) – 5

Ginástica rítmica (3º) – 5

Taekwondo masculino (4º) – 3

Vôlei feminino (5º) – 2

Bolão 16 masculino (5º) – 2

TOTAL: 30 pontos (14º lugar geral)

