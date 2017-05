Atletas de futevôlei conquistam título em Blumenau

A Associação Brusquense de Futevôlei (ABF) fez bonito em Blumenau e conquistou um importante título na categoria principal durante a 4ª etapa do Circuito Catarinense de Futevôlei, realizada em Blumenau. Renan, de Brusque, fez dupla com Fábio Soares, o Bello, considerado o melhor do mundo no futevôlei durante muitos anos. Apesar de estrearem com derrota, com a experiência de Belo e o talento de Renan conquistaram a etapa na categoria principal do evento.

A ABF conquistou ainda um sexto lugar na Graduados com Juninho e Farley. Na Intermaster, o destaque ficou com a dupla Miguel e Alef, que conquistou a quarta posição. Alef foi eleito o atleta revelação da etapa, que ainda contou com Rimer e Edevaldo na sexta posição.