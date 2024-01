Ato de 8 de janeiro com chefes de poder mobiliza esquema de segurança do Governo federal, em Brasília

O governo federal está organizando um esquema de segurança para um ato que será realizado no dia 8 de janeiro, na próxima segunda-feira. Chefes dos poderes e diversas autoridades devem marcar presença no evento. Um ano atrás, nesta mesma data, as sedes dos três poderes foram depredadas por manifestantes em Brasília.

Ricardo Cappelli, que ocupa a secretaria-geral do Ministério da Justiça, diz que até o momento não há nada que preocupe as equipes de segurança, mas que ameaças estão sendo monitoradas. “O Brasil é um país livre, democrático. Manifestações democráticas são sempre bem-vindas e absolutamente naturais. O que a gente tem monitorado são ameaças e ataques às instituições democráticas”, afirma.

Uma reunião foi realizada no fim de dezembro para preparar o esquema de segurança para o ato. O encontro contou com representantes da Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Força Nacional, Secretaria Nacional de Segurança Pública do Distrito Federal, além da Segurança do Senado, da Câmara dos Deputados, da Suprema Corte e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI). O objetivo é formar um plano integrado de atuação para o dia do evento.

“A polícia rodoviária federal está também de prontidão, em sintonia com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e vai, daqui até o dia 8 de janeiro, monitorar qualquer movimentação atípica relacionada a atos que ameacem os poderes”, completa o secretário.

Ato

Devem participar do evento os chefes dos poderes, deputados, senadores, ministros, os presidentes dos Tribunais de Justiça dos estados, presidentes das Assembleias Legislativas, governadores de estado e representantes da sociedade civil. “Será um momento de celebrar a democracia revigorada, após os atos inaceitáveis do dia 8 de janeiro de 2023”, diz Cappelli.

Ainda de acordo com o secretário, novas reuniões ocorrerão até esta quinta-feira, 4, quando será assinado o Plano de Ações Integradas que vai definir a responsabilidade de cada órgão para o evento.

