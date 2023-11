Augusto Bauer terá possibilidade de expansão em mais de 2 mil assentos com arquibancada metálica

Com as reformas no estádio Augusto Bauer, que incluem o deslocamento do campo, será possível instalar uma arquibancada metálica de aproximadamente 2,5 mil lugares na parte lateral, paralela ao atual setor coberto. O Carlos Renaux pediu orçamentos e estudos sobre como seria possível expandir a capacidade com uma estrutura do tipo, e o projeto foi finalizado na quinta-feira, 16. Se esta arquibancada metálica fosse instalada, o estádio chegaria a abrigar, no total, quase 5 mil torcedores sentados, podendo chegar a 6,5 mil com uma ampliação da atual arquibancada descoberta.

A estrutura sugerida pela empresa com a qual o tricolor entrou em contato teria 100 metros de comprimento, acompanhando praticamente toda a extensão do campo. A profundidade seria de 7m e a altura de 4,2m. Cada degrau teria 58cm de profundidade e 35cm de altura. Cinco escadas estariam distribuídas para acesso.

A capacidade real estaria sujeita a aprovação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, mas, no projeto recebido pelo Carlos Renaux, chegaria a 2.496 sentados. Considerando que os números divulgados pelo são de 2,5 mil lugares sentados atualmente (1,5 mil no setor coberto e 1 mil no atual setor descoberto), a capacidade total poderia chegar a 4.996 lugares. O custo para instalação da arquibancada metálica não foi divulgado.

Além disso, ainda estaria aberta a possibilidade de uma ampliação que adicione 1,5 mil lugares na atual arquibancada descoberta, que constava na proposta de aluguel feita pelo Carlos Renaux. Com isto, o estádio poderia chegar a 6,5 mil lugares.

Caso o Brusque demonstrasse interesse em voltar ao Augusto Bauer, mas não quisesse pagar pela arquibancada metálica, seria proposta uma outra opção. Um investidor do Carlos Renaux arcaria com os custos, propondo-se a uma negociação. Os termos iniciais seriam: o investidor ficaria responsável sobre a venda de ingressos e ficaria com 50% da renda da bilheteria nos jogos por um período de dois anos.

O Carlos Renaux estima que a reforma do Augusto Bauer seja finalizada antes do início da Série B do Campeonato Catarinense, marcado para 26 de maio.

Em 2022, por exigência da CBF para a disputa do Brasileiro Série B, o Brusque instalou uma arquibancada metálica com capacidade para 1 mil torcedores atrás de um dos gols do Augusto Bauer. O regulamento exigia uma capacidade mínima de 10 mil lugares sentados, algo que o estádio nunca teve.

Contudo, constava no parágrafo primeiro do artigo 19 que “a avaliação qualitativa prevalecerá de forma excepcional sobre a capacidade, de modo que o estádio que apresentar condições que se enquadrem no nível de exigência para o certame poderá receber partidas do campeonato, mesmo que não atinja a capacidade mínima”.

Outros planos

O Brusque não pretende voltar a jogar no Augusto Bauer, e não respondeu à proposta de aluguel feita pelo Carlos Renaux e revelada publicamente em 1º de novembro. O principal motivo apontado pela diretoria quadricolor é que o estádio não tem previsão de ter sua capacidade expandida para 6 mil lugares sentados, o mínimo exigido pela CBF para a Série B. Contudo, a relação entre as diretorias dos dois clubes têm se desgastado ao longo dos últimos anos.

Para o Brasileiro Série B de 2024, a prioridade é o estádio do Barra, no limite entre Itajaí, Camboriú e Balneário Camboriú. O local está em construção, e a previsão é de que as obras terminem em abril. Outras opções pelo estado são consideradas, como em Florianópolis, Joinville e Itajaí.

Para voltar a jogar em Brusque, a ideia principal do quadricolor é negociar parte dos direitos de transmissão com os grupos comerciais que se propõem a ser ligas do futebol brasileiro. O clube recusou os R$ 4 milhões da Liga Forte União (antiga Liga Forte Futebol) pela venda de 20% dos seus direitos comerciais a partir de 2025 ao longo de 50 anos. A ideia é buscar entre R$ 10 milhões e R$ 25 milhões para construir ou, pelo menos, iniciar a construção do seu próprio estádio.

O clube tem, desde 2019, um terreno concedido pela Prefeitura de Brusque no complexo Chico Wehmuth, situado no bairro Volta Grande.

Atualização em 21/11/2023 às 12h54: adicionada a informação sobre possibilidade de ampliação da atual arquibancada descoberta.

