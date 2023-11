Vice-prefeito de Brusque se reúne com Jorginho Mello para buscar apoio à cidade após enchente

Após a enchente da última sexta-feira, 17, o vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti, se reuniu com o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, para buscar apoio para o município na noite da segunda-feira, 20.

O encontro aconteceu em Florianópolis e contou com a presença do presidente do PL, Nei Souza, e sua esposa, Adriana Flor.

Relatório dos estragos

Segundo Deco, o objetivo foi o de levar um relatório parcial dos estragos, antecipando o pedido de apoio ao Governo do Estado. Ele ressaltou as situações preocupantes das avenidas Beira Rio e as áreas do Ema e do Maluche, que tiveram grandes estragos.

Ainda de acordo com o vice-prefeito, Jorginho tem acompanhado de perto desde o último mês todos os problemas relacionados às chuvas não só em Brusque, mas em todo o estado.

Ele diz que o governador está muito sensibilizado pelo prejuízo que as enchentes trouxeram a todos os catarinenses.

Recursos para os municípios

Nesta semana, Jorginho anunciou que vai a Brasília dialogar com o Governo Federal em busca de recursos para os municípios. Antes, terá reunião com toda a bancada do PL para definir como o parlamento e Governo do Estado vão atuar para minimizar o impacto das cheias.

Paralelamente, Deco e representantes da Prefeitura de Brusque também estarão presentes na capital Federal na próxima semana.

“O governador nos garantiu que não vai medir esforços para ajudar Brusque e todos os municípios afetados. É o momento, também, da União ajudar Santa Catarina, estado que tanto contribui em impostos para o nosso país”, diz.

Creche da Limeira e outras demandas

No encontro com Jorginho, Deco e Nei também trataram de outras demandas importantes para o município, em especial a liberação de recursos para construção da creche do Limeira.

Segundo Deco, o governador assinalou que dará celeridade ao empenho dos recursos na casa dos R$ 2,5 milhões que serão destinados para a Obra.

“Entregamos também, novamente, o protocolo cobrando o Centro de Inovação, e o governador se comprometeu a dar a resposta em breve. Também falamos da situação da rodovia Antônio Heil, em relação a continuidade da sua duplicação e também solicitamos o aumento de velocidade da via, de 80 para 100 quilômetros por hora”, destaca ele. “Outro pedido que fizemos foi o de convênio da Escola Cívico-militar e da Escola Militar em Brusque”, finaliza o vice-prefeito.

