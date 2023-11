Ligação de energia elétrica em casas e empresas de Brusque poderá ser feita em até 3 dias; saiba como

Uma parceria firmada entre a Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) e a Fundema (Fundação Municipal do Meio Ambiente de Brusque) busca trazer mais agilidade no processo de ligação de energia elétrica em casas e empresas do município.

Depois de uma reunião entre as duas, foi apresentado um modelo mais simplificado, onde basta que o interessado mostre que seu terreno não está em área de preservação ambiental permanente.

Até então, a autorização para a instalação de uma unidade consumidora de energia passava pela obrigatoriedade da contratação de um engenheiro para a elaboração de uma ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), e só após essa etapa, que poderia levar até 15 dias, é que a autorização era dada.

“Pretendemos iniciar a implantação de tudo isso já a partir de quarta-feira, 22, para que o cidadão não tenha mais esse custo de contratação de um engenheiro. O que vai acontecer é que agora o cidadão, com uma matrícula ou com a indicação exata do imóvel ou descrição imobiliária, a própria fundação já vai fazer essa declaração mediante essa análise”, disse Cristiano Olinger, Superintendente da Fundema.

A expectativa é que agora o prazo para a autorização saia em apenas 2 ou 3 dias, e dependendo do caso e da demanda, até no mesmo dia.

