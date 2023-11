Teatro, musical e exposição: confira a programação cultural da Semana da Consciência Negra de Brusque

Em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado na segunda-feira, 20, a Fundação Cultural de Brusque (FCB) elaborou uma programação durante toda semana. As ações da Semana da Consciência Negra, iniciaram na segunda-feira às 19h30, com a “Roda de Papoeira”, uma espécie de bate-papo, que tem como tema o enfrentamento ao racismo. A conversa foi mediada pelo Mestre Kblera.

Nesta terça, 21, haverá o espetáculo teatral “Auto da Compadecida”, dirigido por Thiago Roliude, da FCB. A apresentação inicia às 19h30. Na quarta-feira, 22, o espaço foi aberto para a cultura Hip Hop do município.

O musical “Hip Hop In Cena”, contará com duas horas de apresentação dos artistas Vini Lake, V7tinho, Jesus do Egito e DJ Blade, e inicia às 19h. Durante os dias 20 a 22, haverá também, a exposição “Personalidades Negras”.

Todas as ações são gratuitas, abertas ao público, e ocorrerão nas dependências da Fundação Cultural de Brusque, localizada na Praça da Cidadania, em frente ao Terminal Urbano.

