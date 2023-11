Crianças são resgatadas após afogamento em praia do Norte de SC

Duas meninas, de 7 e 8 anos, foram resgatadas após se afogarem na praia do Forte, em São Francisco do Sul, na tarde desta segunda-feira, 20. De acordo com os bombeiros voluntários, a primeira criança socorrida apresentava grau 2 de afogamento, e a segunda, grau 3.

Ao todo, são considerados seis graus de afogamento, tornando-se mais grave conforme o número aumenta. No grau 2, a vítima tem pouca espuma na boca, e no grau 3, muita. O estado de saúde das meninas após o atendimento médico não foi divulgado.

A ocorrência foi atendida por volta das 15h50. Ambas as crianças foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas de São Francisco do Sul. O resgate foi realizado por militares do Exército, lotados no forte Marechal Luz.

