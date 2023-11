À medida que avançamos para esta terça-feira, 21, a previsão do tempo indica a continuidade da trégua na chuva em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí ao longo do dia.

Embora a ocorrência de alguma garoa fraca ou isolada não possa ser totalmente descartada à medida que a tarde avança para a noite, a estabilidade climática prevista promete trazer um ambiente favorável para atividades ao ar livre.

No entanto, esse período de condições estáveis pode estar prestes a mudar. Uma frente fria está programada para atravessar Santa Catarina durante a quarta-feira, indicando a possibilidade de uma nova alteração nas condições climáticas em todo o estado.

Antes desse cenário, espera-se que as temperaturas ultrapassem a marca dos 30°C, destacando, pois, um derradeiro momento de calor antes da chegada das mudanças.

Para obter insights detalhados sobre a expectativa resumida anteriormente, buscamos a expertise do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente nos concedeu uma entrevista especial.

Os detalhes desta conversa estão disponíveis no boletim, apresentado imediatamente após a foto, juntamente com o reconhecimento aos anunciantes, peças fundamentais para sustentar este trabalho preventivo.

Calor antes da chuva

*Boletim: Climaterra >>

Iniciamos este boletim com uma análise das condições climáticas previstas para esta terça-feira. Tanto Brusque quanto as demais cidades do Vale do Itajaí podem esperar um dia propício para atividades ao ar livre, com poucas chances de chuva ao longo do período.

Ao contrário, o sol deve se destacar entre algumas nuvens, intensificando o aumento das temperaturas. A tarde promete calor, com os picos previstos facilmente ultrapassando os 30°C em diversos locais da região.

Embora não se possa descartar totalmente o risco de eventos isolados de garoa fraca, isso se torna mais relevante à medida que a noite se aproxima.

Retorno da chuva na quarta-feira

Ao então observarmos a perspectiva para a quarta-feira, é crucial alertar para o retorno das condições climáticas adversas a Brusque e região.

Embora o dia comece com tempo seco e a presença do sol durante a manhã, uma mudança significativa é esperada a partir do meio da tarde em direção à noite.

Nesse período, aguarda-se a ocorrência de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, podendo atingir forte intensidade.

O risco de temporais isolados faz parte da previsão; contudo, a probabilidade de ocorrência é baixa.

O calor ainda persiste antes da chuva, com máximas podendo ultrapassar novamente os 30°C.

Atenção na quinta-feira

Ao adentrarmos na quinta-feira, os moradores de todo o Vale do Itajaí devem redobrar a atenção diante dos volumes de chuva previstos ao longo do dia.

A previsão aponta para precipitações frequentes que, somadas, podem acumular volumes variando de 50 a 80mm, podendo até mesmo ultrapassar a marca de 100mm em alguns locais.

Considerando o histórico climático adverso, essa iminente situação demanda uma cautela especial em relação a possíveis deslizamentos de terra, aumento do nível dos rios e outros problemas decorrentes do excesso de chuva.

Sexta-feira e sábado

Ao nos aproximarmos do fim da semana, especificamente sexta-feira e sábado, a projeção aponta para a presença mínima, praticamente nula, de chuva.

Esses dois dias, inicialmente, parecem oferecer condições um pouco mais favoráveis para atividades ao ar livre, com a expectativa de sol aparecendo entre aberturas.

Não se espera calor nessas duas tardes, e os picos de temperatura devem se manter abaixo dos 30°C. Quanto às madrugadas, a previsão sugere que serão amenas.

Este panorama mais otimista proporciona uma perspectiva mais agradável para o final de semana em termos de clima.

*Com informações: Ronaldo Coutinho/Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento do tempo na região de Brusque durante a madrugada desta terça-feira, com dados fornecidos pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, cada local destacado em vermelho.

Adicionalmente, a apuração evidencia também a ausência de chuva no período observado até as primeiras horas da manhã, mostrado em azul.

Acompanhe atentamente essas informações.

