Adolescente é abordado com cocaína em carro de aplicativo na avenida Cônsul Carlos Renaux, em Brusque

Uma abordagem em um carro de aplicativo terminou com um adolescente de 17 anos na delegacia. Os policiais militares abordaram o veículo na avenida Cônsul Carlos Renaux, no Centro I, em Brusque. Conforme a polícia, o adolescente possuía cinco buchas de cocaína no bolso.

Além da cocaína, havia uma substância semelhante à maconha, dois celulares e R$ 135 em posse do adolescente. Quanto ao veículo e ao motorista de aplicativo, a polícia identificou que não haviam irregularidades.

