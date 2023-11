Título catarinense do Brusque Basquete/KTO é a coroação de um ótimo trabalho

É necessário destacar o grande trabalho do Brusque Basquete/KTO nesta temporada de 2023. Neste sábado, 18, venceu a fortíssima Apab Blumenau na casa do adversário e sagrou-se campeão catarinense, título que não conquistava desde 2016. O time brusquense tem muita qualidade e conseguiu superar seu principal rival em uma decisão emocionante, definida nos detalhes.

Em um jogo com diversas boas atuações individuais, o armador Brito voltou a brilhar. Esteve presente em quadra o tempo todo, foi o cestinha com 27 pontos e chamou a responsabilidade para si nos momentos decisivos. Recebeu 10 faltas, teve 14 lances livres à disposição e acertou 13. Buscou dez rebotes. Foi, merecidamente, eleito o destaque do campeonato, coroando um ano dificultado por uma lesão no joelho, que o tirou da Copa SC.

Já vindo de um bom 2022, o Brusque Basquete começou 2023 com grande campanha no Campeonato Brasileiro da CBB. Teve a melhor campanha de sua conferência na primeira fase, com grandes resultados, mas acabou caindo precocemente diante da Liga Sorocabana. Um pecado, uma frustração enorme para um time que merecia chegar, pelo menos, muito mais perto do título.

Ao longo do ano, a equipe passou por mudanças pontuais, incluindo algumas adições importantes de jovens jogadores, como os habilidosos alas Lucas Lopes e Castello. Na ausência do técnico Márcio Andrade, o treinador Gigante e seu assistente, Durval, fizeram um grande trabalho.

Após conquistar a Copa Santa Catarina, a equipe fez uma boa campanha na primeira fase do estadual, mas perdeu as quatro partidas que teve diante de seus principais adversários na luta pelo título: a Apab Blumenau e a Ajab Jaraguá. Mas no final four, sediado em Blumenau, as vitórias vieram: em uma semifinal infernal, com duas prorrogações, contra Jaraguá, e uma grande final contra a Apab, este timaço trouxe o troféu do Campeonato Catarinense de volta a Brusque.

E ainda tem o Jasc por vir, que foi adiado por conta das enchentes no estado, especialmente em Rio do Sul, sede do evento.

O tradicional basquete brusquense precisa continuar forte e crescer. O Brusque Basquete tem merecido a atenção dos apaixonados por esporte na cidade, e as conquistas recentes só reforçam este merecimento.

Debaixo da água

Como se o Brusque já não tivesse problemas o bastante para 2024, a enchente de semana passada transformou o CT Rolf Erbe num enorme lamaçal. Trata-se do local em que o quadricolor mais realiza treinamentos.

Há outros campos em que o quadricolor costuma realizar suas sessões de treino, com mais ou menos frequência. É o caso do Olaria, em Guabiruba, e do América, no Steffen. É o Olaria a primeira opção para substituir o CT enquanto os trabalhos de recuperação não estiverem concluídos.

Embora as projeções da diretoria sejam de que as finanças estarão mais confortáveis em 2024, a questão estrutural, por motivos diversos, parece regridir em relação a 2023. A enchente no CT é um revés que pode não ter um impacto gigantesco, mas atrapalha e gera um gasto. O próximo ano será bastante difícil, mas o Brusque tem um vasto histórico em superar obstáculos.

Férias

A coluna entra em férias a partir da próxima semana e retorna em janeiro, antes do início do Campeonato Catarinense.

