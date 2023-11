Brusque Basquete/KTO vence Blumenau na grande decisão e é campeão catarinense

O Brusque Basquete/KTO é o campeão catarinense de 2023 ao vencer a grande decisão contra a Apab Blumenau por 87 a 77 neste sábado, 18, no Galegão, em Blumenau. Em uma partida disputada ponto a ponto, a equipe brusquense definiu o placar nos instantes finais com lances livres, aproveitando o limite de faltas estourado pelo adversário. Com o resultado, a equipe garante uma premiação de R$ 20 mil e vaga no Campeonato Sul-Brasileiro de 2024.

Este é o terceiro título do Brusque Basquete e o quinto considerando as conquistas de 2001 e 2002, como Bandeirante. O último título do Campeonato Catarinense havia sido conquistado em 2016. Em 2023, o Marreco já havia conquistado a Copa SC, também em final contra a Apab Blumenau. Agora, é campeã da principal competição do estado.

Assim como na semifinal, Brito foi o cestinha da grande final, com 27 pontos, sem sair de quadra em nenhum momento. Também recolheu 10 rebotes e sofreu 10 faltas na partida. O armador foi eleito o destaque da competição. O ala Pará anotou 26 pontos na final, com quatro cestas de três. Confira aqui as estatísticas completas.

A final

Início

O primeiro período já foi eletrizante, com oito alternâncias na liderança do placar, oferecendo uma ideia do que seria a grande final. Nos instantes finais, Brito acertou bela cesta de três para levar o placar a 29-25 para Brusque.

Domínio brusquense

O Brusque conseguiu se manter à frente ao longo de todo o segundo período. Contudo, a vantagem não costumava ser maior que cinco pontos, com um jogo franco entre as duas equipes, bons trabalhos defensivos e disputas acirradas.

No último lance, com a Apab Blumenau tentando o empate, o garoto Lucas Lopes aplicou um belíssimo toco. Na sequência, Brito ainda tentou o arremesso do meio da rua, sem sucesso: 47-45 era o placar quando as equipes foram para o intervalo.

Maiores vantagens

O melhor momento do Brusque Basquete no jogo foi no decorrer do terceiro período, quando chegou a abrir 67-53. Contudo, a Apab Blumenau começou uma reação, No último minuto, a equipe transformou uma desvantagem de 13 pontos em uma de oito, com dois lances livres do ala-armador Vinícius Gobor e um arremesso de três pontos do pivô Léo Bispo: 68-60 para Brusque, mas Blumenau vivia um momento ascendente no jogo.

Emoções finais

A Apab Blumenau deu sequência em sua recuperação, mas a bola demorou a cair. Foram necessários 2min8 de bola em jogo até que o ala Cristyhã mexesse no placar convertendo dois lances livres. Pouco depois, ele recebeu livre de marcação e anotou três pontos em bela cesta: 68-65 para Brusque, faltando 7min19 para o fim, e a final voltou a ficar completamente indefinida.

E os anfitriões do final four do Campeonato Catarinense conseguiram até mesmo virar, se aproveitando dos lances livres: Lucas Lima e Léo Bispo marcaram duas vezes cada: 68-69, Blumenau na frente.

Pará sofreu falta e respondeu da mesma forma, devolvendo a vantagem a Brusque faltando 5min42. A partir daí, a equipe não ficou mais atrás.

A partida começou a ser decidida, de fato, faltando pouco mais de um minuto para o fim. Brito sofreu falta de Vinícius Gobor e converteu dois lances livres: 79-74, faltando 1min23 para o fim. As duas equipes tinham estourado o limite de faltas.

E quem se aproveitou melhor desta situação foi o Brusque, que, por estar à frente no placar, vivia pressão menor. Brito sofreu outras duas faltas e foi letal nos arremessos: 83-74, faltando 23 segundos. Com o jogo praticamente ganho, os últimos pontos foram de Pará, também nos lances livres: 87-77 e Brusque campeão.

Primeira fase

Final Four – Blumenau

Semifinais

Brusque/KTO 76×69 Ajab Jaraguá

Apab Blumenau 76×70 Adiee/Avaí

Decisão de 3º lugar

Adiee/Avaí 77×75 Ajab Jaraguá

Final

Brusque/KTO 87×77 Apab Blumenau

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: