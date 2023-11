Os moradores de Brusque foram surpreendidos com um acontecimento incomum nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 14. O céu escureceu, trazendo uma atmosfera noturna ao município, e o cenário que se desenhava instigava ansiedade entre todos.

As imagens do ocorrido foram cuidadosamente escolhidas e estão disponíveis em uma galeria de fotos que então o aguarda para ser explorada no desfecho desta edição.

A passagem do temporal acarretou alguns alagamentos pontuais na cidade, e até mesmo houve registro de queda de granizo e fortes rajadas de vento em áreas próximas ao território brusquense.

Números da chuva em Brusque e região

Os índices parciais desta terça-feira em Brusque, pontuados até por volta de 14h, têm oscilado entre 17 a 46mm, não sendo classificados como alarmantes.

Especialmente considerando o período abrangente entre a madrugada e o início desta tarde.

Para abordar detalhadamente este tema pluviométrico, apresentamos na tabela abaixo os números das chuvas registrados em cada local mencionado no anexo. Confira os dados provenientes da rede Groh Estações:

Região de Brusque em alerta

Os profissionais em meteorologia estão convergindo para uma situação crítica em todo o Vale do Itajaí ao longo desta semana.

A meteorologista Tatiane Martins, do AlertaBlu, destacou a extrema importância dessa condição adversa nos próximos dias, emitindo, pois, um aviso meteorológico.

Segundo a nota, entre a quarta-feira, 15, e quinta-feira, 16, mesmo com momentos de melhoria e possíveis aberturas de sol, esses dois dias estão sujeitos a fortes pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas, não descartando o risco de temporais.

Entretanto, a preocupação aumenta ao avançarmos para o fim de semana.

Conforme Tatiane, entre sexta-feira, 17, e sábado, 18, as chuvas tendem a se intensificar, contribuindo para um acumulado significativo de volumes apenas entre quarta e domingo, estimado em cerca de 150mm, podendo até mesmo superar essa marca.

A atenção redobra, especialmente no Alto Vale do Itajaí, onde os volumes nos próximos dias tendem a ser ainda maiores, exatamente na região alta onde estão localizadas as nascentes dos principais rios, como o Itajaí-Mirim.

Portanto, a situação demanda alerta e deve ser encarada com seriedade, destaca a meteorologista.

Imagens do céu de Brusque

Para encerrar esta edição, elaboramos uma galeria de fotos que ilustra de maneira objetiva a inquietação observada no céu de Brusque nas primeiras horas da manhã desta terça-feira.

