Vencendo todas as etapas, brusquense é campeã catarinense de motocross

Valentina Barg foi campeã estadual de motocross neste domingo, 12, ao vencer a última etapa do Campeonato Catarinense, disputada em Capinzal, no Oeste do estado. A garota já foi campeã estadual de velocross em sua categoria em setembro, e agora conquista o título no motocross.

Aos 8 anos, ela competiu na categoria de 55 cilindradas, para crianças de 5 a 9 anos. Valentina já havia vencido todas as cinco etapas anteriores, e voltou a ocupar o lugar mais alto do pódio. Esta sexta etapa do Catarinense também é a primeira etapa do Sul-Brasileiro.

Desde os treinos, a brusquense já teve desempenhos com bastante confiança. Na prova, conseguiu imprimir um bom ritmo, terminando o percurso em 9min23s142, 38 segundos à frente do segundo colocado, Gabriel Câmara, de Balneário Piçarras.

