VÍDEO – Cerca de 20 motoristas são flagrados andando pelo acostamento da BR-101, em Itajaí

Cerca de 20 motoristas foram flagrados transitando pelo acostamento da rodovia BR-101, para fugir do trânsito lento na região de Itajaí.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todos os motoristas foram multados com base no artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro, em infração gravíssima, no valor de R$ 880,41.

A conduta é conhecida como “espertinho” e traz riscos para ciclistas e pedestres. A PRF ressalta que os acostamentos devem ser utilizados apenas por veículos em casos de emergência ou problemas mecânicos, sinalizados com triângulo e pisca alerta.

