As projeções climáticas mais recentes, divulgadas pelos especialistas em meteorologia nesta terça-feira, 14, destacam uma condição de alerta em Santa Catarina à medida que avançamos ao longo desta semana.

Isso porque a previsão aponta para elevados volumes de chuva, especialmente entre esta terça-feira, 14, e o sábado, 18, o que pode resultar em sérios transtornos para todo o estado.

O risco de enchentes é iminente, reforçando, pois, a necessidade de precaução e monitoramento constante da situação que envolve o tempo.

Diante do cenário desafiador que se apresenta, muitos moradores de Brusque buscam informações em nossa coluna sobre o que o município e a região podem esperar diante desta situação que tem colocado todo o estado em alerta.

Em busca de detalhes, procuramos o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que então gentilmente nos concedeu uma entrevista exclusiva.

Os pormenores dessa conversa serão apresentados logo após a foto a seguir, juntamente com informações relevantes proporcionadas pelos anunciantes que contribuem para a continuidade deste trabalho.

SC sob alerta

*Boletim: Climaterra >>

Esta seção inicial do boletim traz a previsão do tempo estendida para todo o estado de Santa Catarina.

É crucial ressaltar os altos volumes de chuva previstos entre esta terça-feira e o sábado, com alguns locais podendo registrar em quatro a cinco dias o que normalmente se espera para todo o mês de novembro.

Diante deste cenário desafiador, torna-se essencial estar em vigilância constante, uma vez que grandes transtornos, como deslizamentos de terra, alagamentos e enchentes, podem ocorrer em pequenos e grandes rios.

Portanto, este alerta deve ser encarado com extrema seriedade.

Alerta se estende a Brusque e região

Ao examinarmos as condições meteorológicas previstas exclusivamente para o Vale do Itajaí, onde está situada Brusque, infelizmente, vemos a necessidade de estender este alerta para toda a região.

Apesar de estar no limiar entre volumes muito altos e razoáveis, esta área não está isenta de enfrentar sérios transtornos relacionados às condições climáticas adversas.

Seguindo a expectativa estadual, o período crítico está previsto para iniciar nesta terça-feira, estendendo-se até o sábado.

É importante destacar que não estamos prevendo chuvas ininterruptas; haverá períodos de melhoria em que até o sol pode aparecer por curtos períodos.

No entanto, quando os eventos pluviométricos ocorrerem, serão de extrema magnitude, podendo resultar em volumes muito altos de precipitação.

A iminência de transtornos, como alagamentos, deslizamentos de terra, transbordamento relâmpagos em ribeirões e até mesmo a possibilidade de o rio Itajaí-Mirim sair de sua calha, não está descartada neste período.

Portanto, encare os próximos dias com a cautela necessária.

Importância do monitoramento diário

Gostaríamos de salientar um ponto crucial em relação aos dados apresentados na previsão mencionada anteriormente, os quais são baseados nas atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos.

É importante destacar que essas simulações estão constantemente sujeitas a alterações a cada nova atualização.

Por vezes, a quantidade estimada de precipitação aumenta, outras vezes mantém-se constante, e em alguns casos, diminui. Essas variações são inerentes ao processo.

Diante disso, recomendamos que avaliem continuamente as previsões emitidas pelos órgãos oficiais para se manterem atualizados diante das informações mais recentes que possam surgir.

*Com informações: Ronaldo Coutinho/Climaterra

O tempo na madrugada



Continuando com a cobertura editorial de hoje, agora vamos nos concentrar no monitoramento das condições do tempo observadas durante a madrugada desta terça-feira no Vale do Itajaí-Mirim, por meio da rede Groh Estações.

Na tabela abaixo, você encontra o registro das temperaturas mínimas marcadas logo após o amanhecer (em vermelho).

Além disso, saiba também os detalhes sobre a quantidade de chuvas e onde ocorreram durante esse período até as primeiras horas da manhã (marcado em azul).

Fotos dos leitores

Concluindo mais esta jornada, mergulhe na emoção ao explorar as incríveis fotos compartilhadas pelos nossos leitores.

Essas imagens capturam a essência única do amanhecer desta terça-feira, proporcionando uma experiência visual envolvente e emocionante.

Não perca a oportunidade de testemunhar a beleza singular que cada lugar retratou através destes cenários.

