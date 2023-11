Aumento de casos de Covid-19 em Brusque acompanha tendência do país e do mundo

Brusque tem vivido um aumento nos casos de Covid-19 ao longo do último mês: conforme dados do Ministério da Saúde, foram registrados 73 na 43ª semana do ano, no final de outubro. Foi o maior número em uma semana desde fevereiro, em meio a oscilações que acompanham tendências no Brasil e no mundo. A partir de 2024, a dose da vacina contra a Covid-19 passará a fazer parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Na quarta-feira, 1º, a Prefeitura de Brusque emitiu nota informando sobre um aumento no número de casos, considerando os números de outubro. Naquele momento, o município tinha 36 casos ativos registrados, com duas internações em enfermaria. Nesta quinta-feira, 9, estão registrados 38 casos ativos, com uma internação em UTI.

“Temos percebido uma procura maior nos serviços de saúde, tanto nos ambulatórios quanto nos hospitais. Pessoas com sintomas gripais que têm testado positivo para Covid-19. Isto é fato”, explica o infectologista Ricardo Freitas, que atua na rede municipal de saúde.

Conforme a pasta, trata-se de uma tendência já vista em outros lugares do mundo e do Brasil. Alguns estados já passaram por estas oscilações, e Santa Catarina está entre os que registram estes aumentos neste momento.

Dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) indicam aumento de casos na população adulta do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de São Paulo. Em Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul, há sinalização de aumento lento nas ocorrências de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) decorrente da Covid-19 na população de idade avançada, mas sem reflexo no total de casos identificados. Distrito Federal, Goiás e o Rio de Janeiro, que anteriormente apresentavam alerta de crescimento, demonstraram indícios de interrupção no aumento de notificações.

“Esta variante que está infectando as pessoas aqui parece ter taxa mortalidade baixa. Há algumas internações clínicas, especialmente de pacientes com mais de 60 anos. Internações em UTI são muito poucas”, comenta Freitas.

“Após o fim da pandemia, daquele auge, as pessoas se esquecem dos cuidados e voltam a se expor ao risco”, completa. Além de se vacinar, a recomendação é de se atentar a cuidados como lavar as mãos; cobrir a boca com a parte interna do antebraço ao tossir ou espirrar. Ao apresentar sintomas gripais ou que afetem a respiração, é importante utilizar máscara e consultar o serviço de saúde.

Desde o início da pandemia, em 2020, Brusque registrou 50645 casos, com 366 mortes. O óbito mais recente foi notificado em janeiro.

Vacina no calendário nacional

A partir de 2024, a dose da vacina contra a covid-19 passará a fazer parte do PNI. A recomendação do Ministério da Saúde é que estados e municípios priorizem crianças de 6 meses a menores de 5 anos, além de grupos com maior risco de desenvolver formas graves da doença. “Para todas as crianças nascidas ou que estejam no Brasil, com idade entre 6 meses e menores de 5 anos, a vacina passa a ser obrigatória no calendário vacinal”, destaca a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do ministério, Ethel Maciel.

Ela explica que a vacina bivalente segue disponível em todo o país, e recomenda que quem ainda não recebeu a dose este ano busque a imunização. “A vacina vai ser anual. Se a pessoa tomou a dose deste ano, já está com a dose em dia. Essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde agora, dose anual.”

Demais grupos

Grupos que não são os prioritários terão acesso à vacinação posteriormente, havendo sobra de doses. “Essa tem sido sempre a recomendação do Ministério da Saúde. A gente vai focar nos prioritários porque o principal foco da doença agora, no mundo inteiro, é diminuição de gravidade, hospitalização e óbito”, destaca Ethel.

“Para os adultos em geral, pessoas que são imunocompetentes, como nós falamos quando não há uma doença de base, as doses que você tomou ainda te protegem. Você ainda tem proteção contra a gravidade da doença”, acrescenta.

“A gente tem a infecção respiratória, mas a gente não tem a gravidade da doença. As vacinas também protegem contra a covid longa, os estudos já mostram isso. Então, para os adultos imunocompetentes, a gente não precisaria de uma nova dose até o momento. Lembrando, é uma doença nova. Se surge uma nova variante que tem um escape das vacinas atuais, a gente precisa mudar nossas recomendações”.

Onde se vacinar em Brusque

Policlínica – das 8h30 às 20h, sem intervalo para o almoço.

Salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde (UBS) – das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, nos seguintes bairros:

Águas Claras

Bateas

Cedrinho

Dom Joaquim

Limeira

Maluche

Paquetá

Planalto

Ponta Russa

Rua Nova Trento

Santa Rita

Santa Terezinha

São João

São Luiz

Steffen

