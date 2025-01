Avaí afirma que gerente do Brusque ofendeu atleta durante partida e denuncia clube na Procuradoria de Justiça Desportiva

O Avaí, por meio da Procuradoria de Justiça Desportiva, denunciou o Brusque Futebol Clube pelos acontecimentos registrados na partida entre as equipes no sábado, 18, no Estádio Augusto Bauer, válida pela segunda rodada do Campeonato Catarinense.

O clube de Florianópolis alega que o Brusque descumpriu a punição de realizar a partida com portões fechados, permitindo a presença de público.

Além disso, a denúncia aponta que o gerente de marketing e comunicação do Brusque, Tiago Osório, estava nas arquibancadas e teria “proferido palavras de cunho desrespeitoso e injurioso” ao atleta do Avaí, Alef Manga.

Segundo o Avaí, imagens anexadas ao documento mostram que as provocações ocorreram enquanto o jogo estava paralisado para atendimento médico ao zagueiro Eduardo Brock.

Na ocasião, o colaborador do Brusque teria gritado: “Vai fazer uma apostinha, Manga!” e “Tu não tem moral, Manga!”, em referência ao envolvimento anterior do jogador em um esquema de manipulação de resultados, que resultou em sua suspensão por 12 meses em 2023.

O julgamento do caso ocorrerá no dia 4 de fevereiro.

