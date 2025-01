Jovem que bateu carro em árvore e muro no São Luiz disputava um racha no momento do acidente

O motorista de 20 anos que colidiu contra uma árvore e o muro de uma residência na rua Anita Garibaldi, no bairro São Luiz, em Brusque, na madrugada desta sexta-feira, 31, estava embriagado e participava de uma disputa de velocidade (racha) no momento do acidente. A informação foi divulgada pelo delegado da Polícia Civil, Fernando Farias.

De acordo com o delegado, o jovem foi autuado pelos crimes de embriaguez ao volante e participação em corrida ilegal. Em razão da gravidade das infrações, ele não teve direito à fiança.

“Ele permaneceu preso e será encaminhado para a custódia ainda na tarde desta sexta-feira. Vale ressaltar que a investigação continua para identificar o outro veículo envolvido na disputa”, concluiu Fernando.

Outros detalhes

O acidente ocorreu por volta das 0h40. Após a colisão, o jovem tentou fugir a pé, mas foi abordado pela polícia.

Ele se recusou a realizar o teste de bafômetro, mas apresentava sinais claros de embriaguez. Por esse motivo, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde os detalhes do caso foram confirmados.

Leia também:

1. Processo seletivo para médicos é aberto pela Secretaria de Saúde de Brusque

2. Brusque vende 90% da SAF para dono de clube português

3. Quem é o AFS, clube do dono da SAF do Brusque

4. Rua do bairro Guarani será interditada na segunda-feira para construção de nova adutora de água

5. Baile do Smirnoff, sertanejo e samba: confira cinco coisas para fazer em Brusque no fim de semana

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: