Brusque lança terceiro uniforme para a temporada 2025; veja detalhes

Em parceria com a Finta, o Brusque apresentou nesta terça-feira, 31, o uniforme número 3 para a temporada 2025.

Com o objetivo de reviver a camisa do ano de 2010, ano em que o Quadricolor teve no seu elenco o atacante Viola, a camisa traz as cores vermelho e verde, com detalhes em amarelo com listras centralizadas.

Estreia marcada

A estreia do novo uniforme irá acontecer na partida contra o Barra, neste sábado (1), pela sexta rodada do Campeonato Catarinense.

A camisa oficial do Quadricolor será comercializada na Bruscão Mania pelo valor de R$199,90 e R$189,90 para o tamanho infantil. Os sócios tem 5% de desconto.

