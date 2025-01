Havan lança paródia “Descer pra Havan” com Luciano Hang e dupla sertaneja Brenno e Matheus

A Havan lançou nesta sexta-feira, 31, a nova campanha publicitária com a paródia “Descer pra Havan”, inspirada no hit “Descer pra BC”, sucesso da dupla sertaneja Brenno e Matheus.

O comercial foi gravado na megaloja de Brusque e conta com a participação dos cantores, além dos ETs “Bem Loco”. A ideia para a campanha surgiu após o empresário receber a dupla sertaneja no Centro Administrativo da Havan no fim do ano passado.

“Brenno e Matheus estouraram com essa música que, mesmo fora da alta temporada, continua sendo um fenômeno. Quando conheci os dois, fiquei encantado com a história de persistência e disciplina deles. Eles são a cara da Havan. Por isso, decidimos criar juntos essa paródia, que já nasceu com energia e carisma para conquistar nossos clientes”, explica Luciano Hang.

O comercial ficará no ar durante todo o mês de fevereiro e comunicará as ofertas da loja.

“A paródia ficou excelente e, com certeza, será mais uma música que vai grudar na cabeça das pessoas. Nosso objetivo é interagir com os clientes e incentivar a gravarem vídeos dançando a coreografia e nos marcando nas redes sociais”, destacou o dono da Havan.

A música original da dupla possui mais de 79 milhões de plays no Spotify.

Confira o vídeo:

Confira outras imagens das gravações:

