Homem é encontrado morto em Nova Trento e suspeito é encaminhado à delegacia de Brusque

Um homem de 36 anos, natural de Curitiba (PR), foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira, 31, em Nova Trento. O Samu foi acionado por volta das 3h10 para atender a ocorrência na rua Tijucas, no bairro Mato Queimado.

Conforme divulgado pelo portal Olho Vivo Can, a vítima teria discutido com um outro homem em um alojamento próximo. Ainda segundo o portal, o corpo do homem foi encontrado com múltiplas lesões. Entre os ferimentos, havia sinais de agressão física, com ferimentos no rosto, barriga e pescoço. Os indícios são de que teriam sido causados por uma faca.

O suspeito do crime, um jovem de 22 anos, foi preso pela PM e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Brusque. O Instituto Geral de Perícias (IGP) foi acionado para os procedimentos necessários. O caso segue em investigação.

Conforme a Polícia Civil de Brusque, foi feito um auto de prisão em flagrante contra o suspeito por homicídio doloso consumado. O homem será levado para o presídio de Tijucas.

Mais informações sobre o caso não foram divulgadas.

