Baile do Smirnoff, sertanejo e samba: confira cinco coisas para fazer em Brusque no fim de semana

1. Baile do Smirnoff

O Rancho Music Hall, em Brusque, apresenta neste sábado, 1º, o Baile do Smirnoff, com show da banda Tô de Novo, do grupo É Balanço e do DJ Rubinho Owen. A abertura será às 22h, e a entrada será gratuita para mulheres até as 23h. Haverá combo de Smirnoff com energético por R$ 100 até as 23h. Com estacionamento gratuito, o Rancho fica na rua Florianópolis, 1426. Reservas pelo WhatsApp (47) 99932-2695. Mais informações no Instagram: @ranchomusichall_brusque.

2. Fim de semana na Golden Bier

A Golden Bier, localizada na rodovia Antônio Heil, nº 141, no Centro 2, em Brusque, também oferecerá noites com muita música aos clientes. Nesta sexta-feira, 31, a atração será Tom Costa. Já no sábado, 1º, o palco do estabelecimento será dominado pelo Trio Fazzenda. Informações e reservas podem ser obtidas pelos telefones (47) 3019-4035 ou (47) 99640-4700 (WhatsApp). Mais informações no Instagram: @goldenbierchoperia.

3. Chope em dobro no Santinho

O Bar do Santinho, em Brusque, promove uma programação especial neste fim de semana. Na sexta-feira, 31, às 18h, tem Sexta Sertaneja, com show da dupla Bruno e Luciano e gin em dobro até as 20h. No sábado, 1º, a partir das 18h, é a vez do Sábado Sertanejo, com Lu e Júnior e chope em dobro até as 20h. No domingo, 2, acontece o Vem Pra Tardezinha, a partir das 14h30, com Cesinha, Fábio Soares e DJ Arthemyo, além de chope em dobro até as 16h. Reservas podem ser feitas pelo telefone (47) 99990-1247. O Bar do Santinho está localizado na rua Arno Carlos Gracher, 555, no Centro. Mais informações no Instagram: @bardosantinhobq.

4. Sertanejo, samba e pagode no Cartolas

O Cartolas Pub, em Brusque, realiza na sexta-feira, 31, a Sexta do Sertanejo, a partir das 20h, com shows da cantora Ashley Dias e da dupla Júnior e Jovane. A entrada será gratuita para mulheres até as 22h, com direito a uma cortesia de gin. No sábado, 1º, acontece o evento Vem pro Cartolas, com apresentações do grupo de pagode e samba 100 Pretensões e da dupla Lu e Júnior, além de entrada gratuita para mulheres até as 21h e mais uma cortesia de gin. O Cartolas fica na rodovia Antônio Heil, 5000. Reservas pelo WhatsApp (47) 99990-1247. Mais informações no Instagram: @cartolaspub.

5. Andrei Freitas no Hi Dogz

Nesta sexta-feira, 31, tem música ao vivo com Andrei Freitas no Hi Dogz Pizza Burger, em Brusque. A casa abre às 18h, e a apresentação começa às 20h. A entrada é colaborativa. O chope será vendido a R$ 6,50 até as 20h. O Hi Dogz fica na rua Bulcão Viana, 126. Mais informações no Instagram: @hidogzbq.

