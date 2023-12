Baleia morta de 15 metros encalha e interdita praia em São Francisco do Sul

A praia do Molhe, em São Francisco do Sul, foi interditada na segunda-feira, 18, para retirada dos restos mortais de uma baleia que encalhou no local. A prefeitura divulgou a interdição para realização dos trabalhos nesta segunda e não há informações se o acesso à praia já foi liberado.

No domingo, 17, conforme a prefeitura, houve uma tentativa de retirar o animal, o que não foi possível devido ao tamanho. A baleira tem 15 metros de comprimento e cerca de 30 toneladas.

“A retirada dos restos mortais será realizada por uma equipe que utilizará uma embarcação para levar o animal”, escreveu a prefeitura em nota divulgada nas redes sociais.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura de São Francisco do Sul informa que a praia de Fora (praia do Molhe) está interditada nesta segunda-feira, 18, devido a retirada dos restos mortais de um golfinho cachalote encalhado no local, através de meio marítimo.

‌

No domingo, 17, foram realizados os procedimentos para a retirada do animal, mas não foi possível devido ao seu tamanho, de 15 metros de comprimento e aproximadamente 30 toneladas. A retirada dos restos mortais será realizada por uma equipe que utilizará uma embarcação para levar o animal.

‌

A interdição da praia é necessária para garantir a segurança dos banhistas e da equipe de trabalho. A prefeitura pede a compreensão da população e orienta que o acesso ao local seja evitado.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: