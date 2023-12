Prefeitura de Brusque lamenta falecimento da ex-nadadora Kiara Caroline Kohler

A Prefeitura de Brusque, por meio da Fundação Municipal de Esportes (FME), lançou uma nota de pesar pelo falecimento da ex-atleta de natação Kiara Caroline Kohler, aos 29 anos, nesta terça-feira, 19.

A brusquense competia representando o município desde os seis anos de idade. Em 2012, a jovem começou a despontar em competições regionais e nacionais.

A nota de pesar traz o depoimento do treinador de Kiara, José Armando Vasquez Soto, o Bay, que lembrou com saudosismo o desempenho da desportista, que levou o nome de Brusque para todo o Brasil.

“Ela sempre foi medalhista nos quatro estilos. No estado, sempre estava entre as melhores e muitas vezes em primeiro lugar. É lamentável saber que uma garota do esporte, que levou o nome de Brusque para todo o Brasil, se vai tão cedo”, comenta o técnico. “É uma pessoa que deu grandes exemplos para o esporte brusquense”.

Neste momento de luto, a administração municipal também prestou solidariedade a amigos e familiares.

