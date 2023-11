Bancária é condenada por desviar R$ 122 mil da conta de cliente em Camboriú

Uma ex-supervisora de um banco estatal, em Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, foi condenada a mais de 3 anos de prisão por desviar R$ 122 mil da conta de uma cliente entre abril de 2015 e abril de 2018. A mulher ainda pode recorrer da decisão.

A decisão foi feita pela Vara Criminal da comarca de Camboriú. A ré foi julgada pelo crime de peculato e, além do cumprimento de pena e pagamento de multa civil, a ex-bancária á de devolver o valor acrescido de juros e corrigido monetariamente ao estabelecimento bancário, que ressarciu a correntista.

O crime

De acordo com os autos, a denunciada realizou diversas movimentações irregulares na conta-corrente de terceiro ao efetuar operações de saque em terminais de autoatendimento e compras na modalidade débito, sem possuir procuração ou autorização para realizar tais procedimentos. As transações não poderiam ser feitas pela titular da conta, que morava no exterior há mais de uma década.

Em sua defesa, a bancária negou veementemente ter cometido o crime e apontou para um possível caso de ciúmes no ambiente de trabalho. Alegou também que se destacava profissionalmente e que tal fato teria causado incômodo aos demais colegas de trabalho. Porém, não houve prova nos autos que relacione a apropriação e os desvios a outras pessoas.

A mulher foi condenada a três anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e teve a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

