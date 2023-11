Semifinais do Amador de Botuverá estão definidas

O Campeonato de Futebol Amador de Botuverá já tem os semifinalistas conhecidos. Figueira, Los Bandoleiros, Ourífico e Gabiroba fizeram valer o favoritismo por terem melhores campanhas na primeira fase e são as quatro equipes restantes na competição.

No sábado, 11, o Los Bandoleiros venceu o Grêmio por 1 a 0, com gol de Gilmar Carezia, em uma partida que teve uma expulsão para cada lado. No mesmo dia, jogando em casa, o Figueira bateu o Águas Negras por 3 a 1. Thiago Gohr marcou duas vezes e Lang também balançou as redes para o alvinegro. Edson Gianesini fez o gol do Águas Negras.

As partidas de domingo, 12, tiveram o mesmo placar: 3 a 0. O Ourífico venceu o Areia Baixa com dois gols de Darlei e um de Claudinei. O Gabiroba bateu o Sessenta com gols de Kaioran, Bruno e Victor Hugo.

Semifinais – ida

Sábado, 18/11

15h15 – Gabiroba x Los Bandoleiros

Campo da Gabiroba – Gabiroba

Domingo, 19/11

9h15 – Ourífico x Figueira

Campo do Ourífico – Ribeirão do Ouro

Semifinais – volta

Sábado, 25/11

15h15 – Figueira x Ourífico

Campo do Figueira – Lageado Alto

Domingo, 26/11

9h15 – Los Bandoleiros x Gabiroba

Campo do União – Centro

