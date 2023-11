VÍDEO – Incêndio atinge depósito de combustível, em Chapecó

Na manhã desta segunda-feira, 13, um incêndio de grande proporção atingiu um reservatório de combustível, em Chapecó, no Oeste Catarinense. Não há informações sobre feridos.

A fumaça do incêndio, que pode ser tóxica, foi vista a quilômetros de distância. Segundo a Polícia Militar, a empresa onde aconteceu o acidente abriga cerca de 2 milhões litros de gasolina, diesel e álcool.

Em uma rede social, o Sargento do Corpo de Bombeiros, Duan Pedroso da Silva, atualizou, por volta das 15h30, a situação sobre as chamas que atingiram quatro tanques. Diversos caminhões dos bombeiros foram utilizados para tentar controlar as chamas.

A rodovia estadual SC-480 chegou a ser interditada às 7h20. As causas do incêndio ainda serão investigadas.

Confira o vídeo:

