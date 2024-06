Barateiro Havan Futsal confirma participação em torneio internacional

O Barateiro Havan Futsal vai disputar a chamada Copa Mundo Futsal Feminino, que será disputada em Cascavel, no Paraná, de 25 a 30 de junho. Será a primeira participação do time brusquense no torneio, que conta com oito equipes de cinco países.

Representando o Brasil, também estão as anfitriões do Stein, atual campeão da Libertadores, e o Female, de Chapecó. A atual campeã russa, Cristal, se junta ao torneio junto do Normanochka, outra equipe do país. Também disputam o torneio Rotonda (Argentina), Juventas (Colômbia) e NY Ecuador (EUA).

“É um campeonato do qual queríamos participar há alguns anos, pois além de contar com clubes do mundo todo, tem muita visibilidade. Todos os jogos possuem transmissão, é um campeonato organizado, que valoriza os clubes e as atletas. Estamos felizes de ter o Barateiro participando de grandes competições novamente”, celebra Carol Bezerra, supervisora da equipe.

O técnico Esquerda destaca a oportunidade de medir forças com equipes importantes de outros países.

“Atualmente estamos muito bem na Liga Feminina de Futsal, que é a nossa competição nacional, e a oportunidade de jogar uma Copa Mundo nos dá a oportunidade de ver o nível que estamos no futsal, tanto taticamente quanto fisicamente, e tudo que envolve uma partida. Para o Barateiro e para nós será uma experiência muito bacana. Por que não podemos pensar em trazer este título para casa? já que é uma competição que reúne times de todo o mundo e nos dará ainda mais visibilidade.”

