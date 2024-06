Parque Zoobotânico de Brusque promove caça ao tesouro para as crianças nas férias de julho; saiba como participar

As férias de julho estão chegando e com ela muita diversão no Parque Zoobotânico de Brusque. A equipe do parque está preparando uma gincana de férias para os pequenos, que vai contar com um grande caça ao tesouro.

A atividade vai ocorrer em duas datas: dia 17, pela manhã, das 8h às 12h, e 24, à tarde, das 13h às 17h. As inscrições ocorrem até o dia 3 de Julho e podem participar crianças de 9 a 12 anos.

Convite

A diretora do Parque Zoobotânico de Brusque, Priscila Dauer, chamou a todos para participar do evento.

“Gostaria de convidar todas as crianças para participar da Aventura Verde Explorando o Zoo. Esse dia será um dia totalmente especial, repleto de atividades lúdicas e divertidas. O valor da inscrição inclui a alimentação, a entrada no Zoobotânico e a participação da gincana. As vagas são limitadas. Corra e faça logo a sua inscrição pelo link, estamos ansiosos para compartilhar este dia tão especial com você,” disse.

Cada dia da gincana vai contar com um grupo diferente de crianças, garantindo que todos possam participar de maneira organizada e segura.

Vale lembrar que cada criança só vai poder participar uma vez na atividade, assim, os pais devem escolher a data mais conveniente. Durante a brincadeira os responsáveis não precisam permanecer no Zoo, mas caso queiram ficar, vão ter que pagar a entrada do parque.

Inscrição

Para realizar a inscrição basta acessar o link. O valor do ingresso é de R$ 25 e o pagamento deverá ser efetuado por meio do Pix ou em dinheiro, na bilheteria.

A confirmação da inscrição é o comprovante de pagamento. O pix para a inscrição é: 81.285.751/0001-01 e deve ser encaminhado o comprovante para o WhatsApp (47) 33511481. Qualquer dúvida entrar em contato pelo Whatsapp (47) 3351-1481.

Atividade

As crianças vão ser divididas em grupos, conforme o número de inscritos, cada grupo vai ser coordenado por um servidor do Zoo.

O jogo vai ser como um caça ao tesouro, serão realizadas perguntas, principalmente sobre os animais do Zoo, eles vão ter que adivinhar e assim passar de fase, desta forma eles vão avançando nas perguntas e avançando nas fases, até encontrar o tesouro e ganhar a competição.

A ideia é fazer com que eles aprendam um pouco mais sobre as espécies. No final, o grupo que chegar na primeira colocação, receberá a premiação. Ao final, vai ser realizado um piquenique com todos.

