Colecionando momentos únicos em sua carreira, o cantor Bryan Behr chega com mais uma surpresa para os fãs. Depois de ter uma de suas músicas escolhida para fazer parte da trilha sonora de “Família é Tudo” e de tocar no evento de lançamento da nova novela das 19h, da Rede Globo, o cantor foi convidado para gravar uma participação no folhetim.

A cena vai ao ar nesta terça-feira, 18, e o público vai vê-lo fazendo o que mais gosta: cantando. Confortável no papel e interpretando ele mesmo, Bryan aparece como atração surpresa para apresentar um Pocket Show na inauguração do food truck da família Mancini. Deste modo, Bryan dividiu a experiência única de participar de uma novela com nomes importantes do elenco, como Nathalia Dill, Renata Goes, Arlete Salles, Thiago Martins, Juliana Paiva entre outros.

“Ter minha música “De todos os amores” na trilha sonora da novela já era a realização de um sonho, mas receber esse convite para participar das gravações, foi completamente inesperado. Minha família sempre foi muito noveleira então, inevitavelmente, enquanto assistíamos TV, era divertido me imaginar lá um dia! Foi muito legal participar das gravações e ver como tudo acontece. Estou ansioso para me ver dentro da novela (risos)”, comentou Bryan.