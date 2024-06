Vereador quer retratação do Sinseb após nota de repúdio contra suas falas sobre servidores da Saúde

O vereador Rodrigo Voltolini (PSDB) repercutiu na sessão da Câmara de Brusque nesta terça-feira, 18, nota de repúdio publicada na última semana pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque e Região (Sinseb) em relação a falas dele sobre servidores da Saúde.

Na semana passada, Voltolini e outros vereadores, elencaram reclamações da população sobre o atendimento à população feito por Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

O vereador do PSDB chegou a dizer que uma parte da população estava sendo má atendida por culpa de alguns servidores “podres”.

Na nota, o Sinseb disse ser “fundamental que a identificação de servidores que não estejam cumprindo corretamente o exercício de suas funções públicas no atendimento adequado à sociedade brusquense”, mas criticou as falas do vereador contra “a atuação brilhante de uma categoria guerreira, trabalhadora e honesta sem jamais ofender a atuação brilhante de uma categoria guerreira, trabalhadora e honesta”.

Voltolini reforçou que suas falas se direcionaram a uma parcela pequena de servidores e destacou que, em publicações nas redes sociais, várias pessoas deixaram suas reclamações.

“Só ficou de mi-mi-mi quem é podre. Eu represento a comunidade. Vários vereadores reclamaram e a nota só citou meu nome. É por algum motivo político? Após a publicação dessa nota do sindicato, a própria população se manifestou dizendo que alguns servidores tratam a população sem empatia. Estou aqui para representar a população”.

O vereador ainda apelou para que a população denuncie à ouvidoria da Câmara ou a ele más práticas. Voltolini ainda disse que vai pedir uma retratação do Sinseb por “difamar a imagem dele perante os servidores públicos”.

