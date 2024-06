O produtor Fernando Sapelli, de Brusque, está nos cinemas com o longa 13 Sentimentos. O filme é escrito e dirigido por Daniel Ribeiro, teve sua estreia em 13 de junho e está em exibição na sessão das 20h45, do Paradigma Cine Arte, em Florianópolis.

“13 Sentimentos é uma comédia romântica e conta a história de um protagonista LGBT que precisa lidar com questões pessoais, tanto de relacionamentos quanto de trabalho, com as quais diversos públicos podem se reconhecer. É um filme importante pois ao gerar essa identificação, criamos um repertório de referências audiovisuais para comunidades que geralmente não se veem representadas”, destaca Sapelli.

O longa foi gravado em 2023 e continua o diálogo sobre questões da comunidade LGBTQ+, iniciado por Ribeiro em filmes anteriores, como em Hoje Eu Quero Voltar Sozinho (2014), e busca expandir o assunto ao representar nas telas a complexidade das relações humanas na era digital.

Sapelli é formado em Cinema e Novas Mídias, e Artes Dramáticas, pela Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, e trabalhou na produtora Appian Way, do ator Leonardo Dicaprio, e na Sony Pictures Television, em Los Angeles. Um dos trabalhos mais recentes de Sapelli foi em 2020, onde lançou como produtor e produtor executivo, a série Boca a Boca, Original Netflix.