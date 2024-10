Barateiro Havan Futsal é vice-campeão dos Jogos Brasileiros Universitários

O Barateiro Havan Futsal foi vice-campeão nos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs), realizados, na modalidade futsal feminino, de 14 a 18 de outubro, em Brasília. A equipe brusquense representou a Unicesumar e foi derrotada por 3 a 1 na final para o Taboão, que representou a Unifecaf, de Taboão da Serra (SP).

A equipe esteve no Grupo B, vencendo Celso Lisboa-RJ (6×1) acumulando empates com Unifor-CE (3×3) e Unifecaf (2×2). Na semifinal, as brusquenses venceram a Unip-DF por 4 a 3 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal. A derrota na final para a Unifecaf foi sofrida na prorrogação.

O destaque do Barateiro foi a capitã Bella. Com nove gols em cinco jogos, foi uma das artilheiras do campeonato e peça fundamental na trajetória do time até a grande final.

“Os Jubs 2024 reuniram as melhores equipes universitárias do país, e o Barateiro Havan Futsal demonstrou seu valor, consolidando-se como uma das forças do futsal feminino nacional. O segundo lugar coroa uma campanha sólida, com duas vitórias, dois empates e uma derrota, e coloca o time como uma referência dentro da modalidade, reforçando o compromisso da Unicesumar com o esporte universitário”, destaca a equipe em nota.

