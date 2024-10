Abel Moda Vôlei joga em casa nesta sexta-feira pela Superliga

A Abel Moda Vôlei enfrenta o Fluminense às 19h30 desta sexta-feira, 25, no ginásio do Sesi, em Brusque, pela terceira rodada da Superliga. Os ingressos estão à venda de forma online, a R$ 40 no preço inteiro, com meia-entrada à R$ 20 e as taxas do site.

O time brusquense tenta sua primeira vitória na competição, após as derrotas por 3 a 0 em Minas Gerais diante do Minas e do Praia Clube — atuais campeão e vice-campeão, respectivamente. Com um jogo a mais que a maioria dos adversários, a Abel Moda pode sair da zona de rebaixamento com um triunfo.

A partida contra o Fluminense é a primeira das três que a equipe terá em casa no primeiro turno. Em 4 de novembro, a Abel volta a Minas Gerais, para enfrentar o Mackenzie na reedição da final da Superliga B.

