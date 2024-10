Super Sábado: CDL promove evento em Botuverá neste dia 26

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque, por meio do Núcleo de Botuverá, promove neste sábado, 26, mais uma edição do Super Sábado. O evento, semelhante às edições do Sábado Fácil, acontece neste dia exclusivamente no município, das 8h às 13h, com diversas ações para adultos e crianças, na praça central da cidade.

Na oportunidade o público poderá conferir atividades como cama elástica, pintura facial, algodão doce e apresentação musical. Além de sorteio de brindes, oferecidos pelas empresas nucleadas.

“O Super Sábado tem como objetivo valorizar o comércio local e proporcionar à população uma manhã com diversas opções de lazer. Convidamos a todos os moradores de Botuverá para aproveitar esta ação, bem como prestigiar o comércio local”, afirma o presidente da CDL de Brusque, Valter Kohler.

Leia também:

1. Apostadores de Brusque e Guabiruba são premiados na quadra na Mega-Sena 2788

2. Homem procurado por tráfico de drogas é preso em Brusque

3. Prefeito eleito de Botuverá demonstra preocupação com construção da barragem: “como vamos dizer que será segura?”

4. TJ-SC mantém condenação de veterinária do Zoobotânico de Brusque que fraudou atestados médicos

5. Alta na busca pelo Ozempic para emagrecimento é sentida em Brusque; saiba mais



Assista agora mesmo!

Veja como foi chegar aos destroços do avião que caiu em Guabiruba em 1995: