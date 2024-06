Barateiro Havan Futsal empata com time japonês na estreia da Copa Mundo

O Barateiro Havan Futsal empatou em 0 a 0 com o Fukoi Maruoka, do Japão, nesta terça-feira, 25, na primeira rodada da Copa Mundo do Futsal Feminino. A competição internacional, que reúne oito equipes tem esta edição sediada em Cascavel (PR).

Na primeira etapa, se destacaram as goleiras Luiza e Mahiro Fujie, que foi eleita a melhor jogadora da partida.

O time brusquense cresceu no decorrer do segundo tempo. Bella conseguiu espaço na marcação de Yumika Yokoyama e soltou o pé, faltando nove minutos para o fim. Fujie fez grande defesa. Instantes depois, Vanessa recebeu na área e chutou de primeira, como pôde, mas a bola foi para fora.

Faltando quatro minutos, Kassi desarmou Honoka Kato, fez o drible e chutou. A bola passou ao lado, à esquerda de Fujie. No último lance de ataque, Kassi cruzou rasteiro, mas a bola passou na frente da área, sem finalização.

O adversário

O Ruck Fukui Maruoka é um time fundado em 1991, em Sakai, cidade localizada na prefeitura de Fukui, a cerca de 500 quilômetros a oeste de Tóquio. A equipe disputa a liga de futsal feminino do país (Women’s F League). Em início de temporada 2024-25, a equipe está na sexta posição de 11, com uma vitória e dois empates.

Próximo jogo

O Barateiro joga a segunda rodada às 10h desta quarta-feira, 26, contra o NY Ecuador, dos Estados Unidos. A partida tem transmissão ao vivo no YouTube.

