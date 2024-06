GALERIA – Alunos de escola de Santa Catarina enviam cartinhas e brinquedos para crianças do Rio Grande do Sul

Sob orientação da professora Marilda Maria de Souza Winter, da disciplina de Informática, alunos do quinto ano da Escola Básica Municipal Nair Rebelo, de Porto Belo, aprenderam sobre o meio-ambiente e também protagonizaram um belo ato de solidariedade com vítimas das enchentes, arrecadando brinquedos para crianças do Rio Grande do Sul.

O projeto interdisciplinar, que tinha como tema a água, envolveu o aprendizado do ciclo da água, as causas e consequências dos desastres ambientais, a produção de slides de PowerPoint para apresentação dos trabalhos e também a filantropia.

Confira as imagens com a chegada das doações:

Os alunos, com auxílio da professora de Artes, Marcia Terezinha Vieira Oliveira, produziram cartinhas de incentivo e motivação para as crianças que sofreram com as enchentes do estado vizinho. As cartinhas foram inclusas em pacotes junto a brinquedos, doados também pelos alunos, para encaminhar os brinquedos para crianças do Rio Grande do Sul

Além de Marcia e Marilda, integraram o projeto os professores regentes Dieter Schlindwein Becher, Inês Bozim dos Santos, Mariana da Cunha Silveira Vieira, a auxiliar de sala Jacklyne Lobo de Oliveira e a professora de inclusão Noemi Soares.

Com apenas este projeto interdisciplinar, os alunos se viram envolvidos em conhecimentos de ciências, artes, português, matemática, geografia, história, informática e ensino religioso.

Os estudantes também receberam palestras de ciências, geografia e contaram com o apoio da Fundação do Meio Ambiente de Porto Belo (Famap), que encaminhou cartilha com conhecimentos básicos sobre desastres naturais.

