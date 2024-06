Os moradores de Brusque tiveram que resgatar seus casacos e cachecóis dos armários nesta terça-feira, 25, que se mostrou gelada, diante de temperaturas ficando abaixo dos 16°C ao longo do dia.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Além das vestimentas mais pesadas, os guarda-chuvas também precisaram estar à mão. Isso porque o céu cinzento, dominado por uma densa camada de nuvens, trouxe à tona garoa ocasional, intensificando ainda mais a sensação de frio.

No fim desta edição, selecionamos uma galeria de imagens que então ilustra todo o charme e a beleza que este clima de inverno proporcionou à cidade.

Picos máximos da terça-feira

Antes, porém, vamos focar nos termômetros, apresentando a seguir os picos máximos monitorados não apenas em Brusque, mas por todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A apuração deixa claro que, este padrão típico de inverno, se fez presente de forma abrangente sobre a região.

Destaque para a fria comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, onde os moradores locais enfrentaram uma tarde de terça-feira com temperaturas não passando dos 10ºC.

Confira a relação completa desta apuração na tabela, então exposta a seguir.

Previsão do tempo

Ao que tudo indica, o frio que fez as temperaturas caírem em Brusque nesta terça-feira, foi apenas o início de uma sequência de dias que prometem estabelecer um padrão de inverno no município e em todo o Vale do Itajaí.

Segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, o atual cenário úmido deve se prolongar nesta terça-feira, com melhorias previstas a partir da manhã de quarta-feira, 26, quando o sol tende a retornar gradualmente.

Após isso, o tempo deve se firmar até sexta-feira, 28, quando a chuva pode voltar à noite, explica.

Quanto aos termômetros, as madrugadas seguem frias e as tardes não irão apresentar aquecimento, segundo Coutinho.

O destaque fica para o próximo fim de semana, quando as temperaturas podem cair para abaixo dos 5ºC em Brusque e região, não descartando o risco de geada na área rural entre o amanhecer de sábado e segunda-feira, finaliza o especialista da Climaterra.

Terça-feira em fotos

Como prometido anteriormente, encerramos esta pauta com uma estupenda galeria de imagens, mostrando Brusque e todo o seu charme proporcionado pelo frio. As fotografias retratam a elegância dos moradores e a beleza da paisagem da cidade.

Confira a seguir as cenas especialmente preparadas para você, nosso prezado leitor.

