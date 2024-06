Barateiro perde clássico em Chapecó e foca atenção em torneio internacional

O Barateiro Havan Futsal perdeu por 2 a 0 para a Female/Chapecó no clássico catarinense pela sexta rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF). A partida foi realizada neste sexta-feira, 21, no ginásio da Unochapecó, em Chapecó.

Enquanto o time brusquense não conseguiu vazar a defesa adversária, as donas da casa marcaram com Rafa e Poli.

O próximo desafio do Barateiro é nesta terça-feira, 25, às 14h, contra o Fukui Maruoka, do Japão, pela primeira rodada da Copa Mundo. Esta edição do torneio está sendo realizada em Cascavel.

Na quarta-feira, 26, é a vez de enfrentar o NY Ecuador, dos EUA. A partida começa às 10h. E na quinta-feira, 27, o Barateiro enfrenta o Taboão da Serra pela última rodada da fase de grupos.

