Prevenção em foco: UBS Azambuja retorna com grupos de saúde da família

Na próxima quarta-feira, 26, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Azambuja retomará os grupos de saúde da família. O tema inicial será acupuntura para o tratamento de condições crônicas dolorosas.

O primeiro foco será o tratamento de dores no joelho, com um total de oito sessões. Nessa fase inicial, o grupo será restrito a até 15 pessoas que compartilham a mesma condição.

Os médicos da unidade avaliaram os pacientes que procuraram a UBS com dores dos joelhos e ofereceram a possibilidade do tratamento alternativo, associado ao tratamento convencional, convidando os pacientes a participar dos encontros. Após as oito semanas, um novo grupo será formado, focando em dores no ombro.

Enquanto aguardam com as agulhas do tratamento, os pacientes receberam orientações sobre exercícios e alongamentos para alívio das dores.

O projeto da UBS Azambuja faz parte de uma série de iniciativas que a Secretaria de Saúde de Brusque deseja implementar. Outras unidades também estão se preparando para iniciar novos grupos com foco na prevenção e saúde da família.

“É com esse trabalho dos grupos que estamos tentando retomar, de fato, a saúde da família. A promoção da saúde não só resolve problemas quando eles aparecem, mas também tenta evitar que esses problemas surjam”, explica a médica da UBS Azambuja, Andrea Carolina Machado Drulla.

Este grupo foi criado para explorar métodos não-medicamentosos em diversos tipos de tratamentos. A técnica chinesa e milenar da acupuntura ajuda a aliviar a dor, promovendo a independência e a mobilidade do paciente.

“No caso da acupuntura, vejo como uma maneira não-medicamentosa de tratar ou, pelo menos, amenizar um problema, aliviar uma dor. Muitos pacientes com dores crônicas nas articulações da coluna, ombros e joelhos são muito dependentes de medicamentos, como anti-inflamatórios e analgésicos. O objetivo da acupuntura é tentar aliviar essa dor sem a necessidade de remédios”, complementa Andrea.

