Barroso comunica desistência da Copa Santa Catarina

Representantes do Clube Náutico Almirante Barroso confirmaram à Federação Catarinense de Futebol (FCF) que desistirão da Copa Santa Catarina. Dirigentes do Brusque foram comunicados pela entidade que rege o futebol estadual na última sexta-feira, 19. Com isso, o campeonato que já era diminuto, com a participação de cinco clubes, será restrito a apenas quatro: Brusque, Inter de Lages, Tubarão e Joinville.

Membro da diretoria de futebol, André Rezini confirma que o quadricolor não desistirá da competição – o que poderia render a vaga na Copa do Brasil pela posição do clube no estadual, já que a competição não poderia ser disputada por apenas três times – por receio das punições. Segundo Rezini, o time que desistir da Copa terá multa e suspensão de competição, coisas que o Barroso deverá enfrentar pela sua desistência.

Nesta segunda-feira, 21, o Brusque terá mais informações sobre quais serão os próximos passos, já que neste caso a Copa Santa Catarina terá tabelas alteradas.