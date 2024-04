Baseado em série dos anos 80, filme “O Dublê” chega aos cinemas de Brusque; confira programação completa

O Dublê é um filme de ação e comédia dirigido por David Leitch (Trem-Bala, Deadpool 2) e baseado na série Duro na Queda, sucesso dos anos 80. O filme está disponível no Cine Gracher do shopping.

A história acompanha Colt Seavers (Ryan Gosling), um dublê de Hollywood que precisou abandonar a vida de acrobacias perigosas após sofrer um acidente. Porém, um tempo depois, ele é chamado de volta para trabalhar em um filme dirigido por sua ex, Jody Moreno (Emily Blunt), realizando as cenas mais intensas de ação de Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), protagonista do longa.

Porém, o convite envolve um grande mistério: Tom está desaparecido e, enquanto grava suas sequências, Colt descobre que pode ter se envolvido em algo muito maior do que um simples trabalho como dublê.

O Dublê está disponível no Cine Gracher do shopping em sessões dubladas.

Confira trailer:

CINE GRACHER 1



GUERRA CIVIL

Dublado / 16h, 18h45 e 21h15

Legendado / 21h (apenas nos dias 25, 28 e 1º)

GARFIELD FORA DE CASA

Dublado / 16h30 (apenas no dia 1º)

CINE GRACHER 2

AUMENTA QUE É ROCK’N ROLL

Nacional / 16h, 18h45 e 21

KUNG FU PANDA 4

Dublado / 16h (apenas no dia 1º)

CINE GRACHER 3



KUNG FU PANDA 4

Dublado / 16h (apenas até dia 29)

VIDENTE POR ACIDENTE

Nacional / 19h (apenas até dia 29)

GHOSTBUSTERS: APOCALIPSE DO GELO

Dublado / 21h15 (apenas até dia 29)

O DUBLÊ

Dublado / 17h e 20h30 (apenas nos dias 30 e 1º)

CINE GRACHER HAVAN 1

GODZILLA E KONG – O NOVO IMPÉRIO

Dublado / 16h e 20h30 (apenas até dia 30)

ABIGAIL

Dublado / 17h30 (apenas até dia 30)

GARFIELD FORA DE CASA

Dublado / 16h30, 19h e 21h15 (apenas no dia 1º)

CINE GRACHER HAVAN 2

UM GATO DE SORTE

Dublado / 15h e 17h

KUNG FU PANDA 4

Dublado / 19h

EVIDÊNCIAS DO AMOR

Nacional / 21h

CINE GRACHER HAVAN 3

KUNG FU PANDA 4

Dublado / 16h

CONTRA O MUNDO

Dublado / 18h30 e 21h15

FÉRIAS TROCADAS

Dublado / 19h (apenas no dia 1º)

