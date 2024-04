Moradores do Planalto, em Brusque, fecham acordo para pavimentação comunitária

Moradores da rua Sebastiana Dognini Gamba, da localidade do Planalto, em Brusque, acertaram a inclusão da via no programa Pavimentação Comunitária, durante atendimento feito no Gabinete Aberto, que acontece na Prefeitura todas as quartas-feiras, das 14h às 17h.

Durante o encontro com o vice-prefeito Deco Batisti, os moradores solicitaram melhorias na qualidade da rua. Foi então que o projeto foi apresentado e prontamente aceito pelos presentes.

Uma nova reunião foi agendada por conta dos trâmites de verificação da estrutura da via. Após esta etapa, o processo segue para a parte burocrática, pagamento e começo das obras, que são iniciadas com o pagamento de 70% do valor total.

“As pessoas acreditam no trabalho da prefeitura porque estão vendo os resultados serem entregues. Com isso, mais e mais pessoas estão nos procurando e mais ruas estão sendo pavimentadas pelo projeto de Pavimentação Comunitária”, afirmou o vice-prefeito.

