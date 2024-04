Cão é encontrado enforcado em residência em Itapema

Um cão foi encontrado enforcado em um portão de uma residência no bairro Alto São Bento, em Itapema, na noite desta terça-feira, 23. A ocorrência foi atendida pelo Grupo de Operações e Resgat (GOR) após uma denúncia.

No local, a equipe encontrou o corpo do animal ainda quente, indicando que ele havia morrido há pouco tempo. Foi realizado o recolhimento do corpo para destinação adequada e foi registrado um boletim de ocorrência na Polícia Civil para investigar o caso de maus tratos.

Segundo o relatório dos policiais, a residência não possui câmeras de monitoramento. Nenhum suspeito foi pego até o momento.

